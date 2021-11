Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Aufmerksame Zeugen gesucht: Einbrüche in Sekundarschule

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Montag (1. November, 16 Uhr) auf Dienstag (2. November, 6.45 Uhr) sind erneut unbekannte Täter in die Sekundarschule Lennestadt in der Straße "Anne-Frank-Platz" eingedrungen. Dies ist bereits der vierte Einbruch, der seit dem 25. Oktober 2021 der Polizei Olpe gemeldet wurde.

Dieses Mal drangen die Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude ein. Sie entwendeten aus einem Büro eine Geldkassette mit Bargeld. Zudem durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Darüber hinaus brachen sie die Wechselgeldeinrichtung aus einem Getränkeautomaten heraus, um daraus weiteres Bargeld zu entnehmen. Der Versuch, durch Aufhebeln weiterer Türen, in einen anderen Gebäudeteil zu gelangen, misslang. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Da es sich bereits um den vierten Einbruch in Folge handelt, bittet die Polizei Anwohner:innen, aufmerksam zu sein und auffällige Beobachtungen und Hinweise der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell