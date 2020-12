Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Böblingen-Dagersheim: Aufmerksamer Zeitungszusteller bemerkt bevorstehenden Küchenbrand

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr, in der Heilbronner Straße in Leonberg ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Fahrbahnrand einen Suzuki, der ordnungsgemäß im Bereich einer Kurve geparkt war und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Personen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 6050 in Verbindung zu setzen.

Böblingen-Dagersheim: Aufmerksamer Zeitungszusteller bemerkt bevorstehenden Küchenbrand

Am Freitag gegen 06:30 Uhr konnte durch einen Zeitungszusteller an einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Dagersheim das Piepsen eines Brandmelders sowie der Geruch von verbrannten Speisen festgestellt werden. Der 61-Jährige Zeitungszusteller alarmierte daraufhin sofort Polizei und Feuerwehr. Durch die Beamten vor Ort konnte schließlich die Wohnung ausfindig gemacht werden, in der sich mutmaßlich der Brandherd befand. Die Türe musste in der Folge durch die Feuerwehr aufgebrochen werden. In der Wohnung fanden sie den 82-Jährigen Bewohner auf, der sich vermutlich in einer hilflosen Lage befand und das Essen auf dem Herd vergessen hatte. Der 82-Jährige hatte mehrere Minuten Rauch eingeatmet und musste sofort durch einen Rettungsdienst versorgt werden, der den Senior schwerverletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbrachte. Die Töpfe mit dem verbrannten Essen, wurden durch die Feuerwehr nach draußen gebracht, ein größerer Schaden konnte durch das beherzte Eingreifen des Zeitungszustellers glücklicherweise verhindert werden. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen vor Ort.

