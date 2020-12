Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Freiberg am Neckar-Beihingen: 29-jähriger Tatverdächtiger nach zwei Einbruchsversuchen auf der Flucht festgenommen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein größeres Polizeiaufgebot fahndete am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr nach einer verdächtigen Person, die kurz zuvor einer Anwohnerin im Garten eines Hauses in der Egerländer Straße in Beihingen aufgefallen war. Die Zeugin hatte zunächst ein lautes Geräusch vernommen und dann den Fremden beobachtet, der den Garten in Richtung Straße verließ. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren anschließend in Fahndungsmaßnahmen eingebunden. Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers unterstützte die Maßnahmen aus der Luft. Zeitgleich überprüften Polizeibeamte das Objekt in der Egerländer Straße. Es stellte sich heraus, dass vermutlich der verdächtige Mann versucht hatte, über ein Fenster in das Haus einzubrechen. Es war ihm jedoch nicht gelungen ins Innere vorzudringen. Gegen 18.40 Uhr wurde die Polizei ein weiteres Mal alarmiert, nachdem es auch in der August-Müller-Straße zu einem versuchten Einbruch gekommen war. Mutmaßlich war derselbe Tatverdächtige auf das Terrassendach eines Wohnhauses geklettert, um so ein gekipptes Toilettenfenster zu erreichen. Beim Einsteigen aktivierte er vermutlich die Toilettenspülung, so dass eine Hausbewohnerin aufmerksam wurde. Der Verdächtige ergriff anschließend ohne Beute gemacht zu haben die Flucht. Die Polizeihubschrauberbesatzung konnte kurz vor 19.00 Uhr eine Person im Bereich der Schlossstraße ausmachen, die auf die von der Zeugin abgegebene Personenbeschreibung passte. Einer Streifenwagenbesatzung gelang es, den Verdächtigen vorläufig festzunehmen. In den Taschen seiner Kleidung fanden die Beamten diverse Schmuckstücke, die aus weiteren Straftaten stammen dürften. Der Beschuldigte soll außerdem für einen weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in der Kugelbergstraße, der der Polizei am Freitagvormittag gemeldet wurde, verantwortlich sein. Der 29-jährige, albanische Tatverdächtige wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen ihn, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell