Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf einem Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Betriebes in der Mühlwiesenstraße in Bietigheim einen Sachschaden von etwa 1.800 Euro an einem ordnungsgemäß geparkten VW. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

