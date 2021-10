Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz: Tatverdächtiger wegen gewerbsmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Vergangenen Donnerstag wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der zwischen 11:30 Uhr und 13:40 Uhr in einem Lokal in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz Speisen und Getränke in Höhe von knapp 40 Euro verzehrt und anschließend nicht bezahlt haben soll. Der Mann habe das Lokal, unter dem Vorwand Geld holen zu müssen, verlassen und sei nicht wiedergekehrt.

Gegen 21:45 Uhr desselben Tages meldeten Mitarbeiter eines weiteren Lokals in der Spitalstraße einen ähnlichen Vorfall. Auch dort sei eine Rechnung in Höhe von etwa 10 Euro von einem Gast nicht bezahlt worden. Dieses Mal konnte der Mann von der Polizei im Lokal angetroffen werden.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Identitätsfeststellung auf das Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht, wo er als 51-Jähriger ohne festen Wohnsitz identifiziert werden konnte. Es erhärtete sich darüber hinaus der Verdacht, dass er auch für die Tat in der Stuttgarter Straße in Frage kommen könnte. Zudem wurde bereits in der Vergangenheit wegen diverser Betrugsdelikte polizeilich gegen den Tatverdächtigen ermittelt, der von diversen Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Am Freitag wurde der 51-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs erließ, diesen in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell