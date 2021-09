Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 7 Iraker und 3 Syrer aufgegriffen

Löbau / Görlitz (ots)

Die sächsische Polizei und die Bundeszollverwaltung haben am 29. September 2021 bei Niederseifersdorf und in Görlitz insgesamt 7 irakische und 3 syrische Flüchtlinge aufgegriffen und an die Bundespolizei übergeben.

Beamte der Bundeszollverwaltung wurden gegen 14:15 Uhr durch einen Kraftfahrer informiert, dass sich Nahe der Autobahnanschlussstelle Niederseifersdorf mehrere arabisch aussehende Personen befinden sollen. Die Streife begab sich zur Anschlussstelle, konnte aber keine Personengruppe feststellen. Ein Mitarbeiter der BAG gab dann den entscheidenden Tipp. Er hatte mehrere Personen auf der Autobahn, in Richtung Weißenberg, laufend gesehen. Die Zollstreife fuhr umgehend auf die Autobahn und stellte circa 1500m hinter der Anschlussstelle Niederseifersdorf 7 irakische Männer fest.

Um 15:50 Uhr wurde die Landespolizei in Görlitz durch einen Zeugen informiert, dass sich im Stadtgebiet von Görlitz insgesamt 5 ausländisch aussehende Personen aufhalten sollen. Eine Streife begab sich vor Ort und konnte auf der Heiligen-Grab-straße 3 syrische Männer im Alter von 18 -22 Jahren feststellen.

Die festgestellten Iraker und Syrer konnten keine Aufenthaltstitel vorweisen und stellten teilweise Asylanträge. Sie wurden bereits teilweise an Erstaufnahmeeinrichtungen übergeben. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise und wegen unerlaubtem Aufenthalt eingeleitet. Die Bearbeitung dauert noch an. Die Bundespolizei ermittelt auch gegen die Schleuser und Organisatoren. Wer Beobachtungen zum Transport und Absetzen eingeschleuster Personen gemacht hat, kann diese der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter 03586 / 76020 mitteilen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell