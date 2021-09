Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl im Vorteil-Center mit Fahndungserfolg

Unkel (ots)

Am 29.09.2021 kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Vorteil-Center in Unkel. Der 62-jährige Beschuldigte entnahm mehrere Waren aus dem Regal und legte diese in seinen Einkaufswagen. In einen unbeobachteten Moment nahm er die Waren aus den Verpackungen und versteckte sie an seinem Körper. Die leeren Verpackungen entsorgte er in einem Regal. Als er durch eine aufmerksame Mitarbeiterin angesprochen wurde, flüchtete der Täter mit seinem Fahrzeug vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte er mit seinem PKW auf der B42 durch Beamte der Polizei Linz festgestellt werden. Der Beschuldigte räumte die Tat ein und wird für den entstandenen Schaden aufkommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

