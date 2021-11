Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Werkzeug aus Kleintransporter entwendet

Drolshagen (ots)

Aus einem im "Postweg" geparkten Kleintransporter haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (3. November, 17 Uhr) auf Donnerstag (4. November, 6 Uhr) verschiedene Werkzeuge entwendet. Am Donnerstagmorgen bemerkte der Fahrer, dass das Türschloss beschädigt war und, dass hochwertige Arbeitswerkzeuge der Marke Bosch (zwei Akkuschrauber, jeweils ein Schlagschrauber und ein Winkelschleifer) sowie eine sogenannten "Alligatorsäge" der Marke Makita gestohlen wurden. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Zudem liegt der entstandene Sachschaden an dem Kleintransporter im dreistelligen Eurobereich. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

