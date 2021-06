Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal-Wössingen - 29-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Walzbachtal-Wössingen (ots)

Ein 29 Jahre alter Bauarbeiter ist am Dienstmorgen gegen 10.00 Uhr während Arbeiten auf dem Dach eines Abrissgebäudes in der Wössinger Straße in Walzbachtal-Wössingen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er damit beschäftigt Dachplatten einer Scheune zu lösen, als er durch ein Kunststoffoberlicht gebrochen ist und rund sechs Meter tief abstürzte. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch hinzugeeilte Rettungskräfte mit Notarzt wurde der Verletze mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklink geflogen. Nach Auskunft behandelnder Ärzte besteht Lebensgefahr. Ein Vertreter des Amtes für Umwelt- und Arbeitsschutz ist zur Unfallörtlichkeit hinzugezogen worden. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat zur Klärung genauerer Umstände die Ermittlungen übernommen.

Sven Brunner, Pressestelle

