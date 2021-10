Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Jugendschutzkontrollen Marihuana und Messer gefunden

Speyer (ots)

Zunächst konnten am gestrigen Freitag gegen 13.30 Uhr ein 22-jähriger und ein 15-jähriger Speyrer in der Allerheiligenstraße in Speyer festgestellt werden, welche sich beim Erblicken der Polizei auffallend verdächtig verhielten. In der darauffolgenden Personenkontrolle konnten zwei Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana und ein Joint aufgefunden werden. Bei Personenkontrollen in der Nacht zu Samstag konnte zunächst im Schützenpark in Speyer bei einem 18-jährigen jungen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ein verbotenes Springmesser, sowie bei einer Kontrolle von fünf Personen kurz darauf am Platz der Stadt Chartres ein Tütchen mit einer geringen Menge an Cannabisblüten sichergestellt werden. Gegen die jeweiligen Personen wurden Ordnungswidrigkeiten-, beziehungsweise Strafverfahren eingeleitet.

