Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 06:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Pfalzring/Dahlienstraße ein Unfall, bei dem ein 59-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein 47-jähriger PKW-Fahrer bog vom Pfalzring in einem zu engen Bogen nach links in die Dahlienstraße ab und stieß hierbei frontal mit dem in der Dahlienstraße in Fahrtrichtung Pfalzring fahrenden Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer trug keinen Helm und verletzte sich beim Sturz am Kopf. Durch den Rettungsdienst wurde der 59-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.250 Euro. Die Polizei rät dazu, beim Fahrradfahren immer einen geeigneten Fahrradhelm zu tragen.

