POL-PDLU: Rucksack aus PKW gestohlen

Speyer (ots)

Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 18:45 Uhr und 19:40 Uhr, um den Rucksack eines 31-Jährigen aus dessen Fahrzeug zu entwenden. An dem PKW, der auf einem Parkplatz am Binsfeld (Sandstrand) abgestellt war, konnte keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Binsfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email bei der Polizei Speyer zu melden.

