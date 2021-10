Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufgrund Alkoholkonsum von Fahrbahn abgekommen

Speyer (ots)

Vermutlich weil er unter dem Einfluss von Alkohol stand verursachte ein 40-Jähriger PKW-Fahrer am Freitag um 01:43 Uhr einen Verkehrsunfall. Der Mann sowie sein 23-jähriger Beifahrer waren auf der B9 von Germersheim in Richtung Speyer unterwegs und wollten an der Anschlussstelle Speyer-Verwaltungsschule abfahren. In der Rechtskurve kam der 40-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke, wodurch hieran Sachschaden entstand. Der Fahrer erlitt durch den Aufprall Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Da die Polizeistreife bei dem 40-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahm, ließen sie ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

