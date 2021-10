Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen PKW-Fahrerin und Radfahrerin

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten kam es am Donnerstag um 08:18 Uhr in Speyer. Eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus Rülzheim übersah beim Linksabbiegen von der Richard-Wagner-Straße in die Prinz-Luitpold-Straße eine von rechts kommende 48-jährige Radfahrerin. Die Frau aus Schifferstadt kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell