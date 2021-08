Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruch in einen Container

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Juli 2021,00.00 Uhr und Montag, 16. August 2021, 14.00 Uhr, drang eine unbekannte Person in einen Container einer Schule in der Schleusenstraße ein und entwendete zwei Kettensägen, einen Kompressor und einen Kanister Benzin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. August 2021, 17.00 Uhr und Samstag, 14. August 2021, 18.50 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe eines Eisenbahnfahrzeugs in der Thüler Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell