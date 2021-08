Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in ein Bürogebäude

In der Zeit zwischen Samstag, 14. August 2021, 22.45 Uhr, und Sonntag, 15. August 2021, 11.15 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Personen ein Fenster und drangen in ein Bürogebäude der Straße An der Wassermühle ein. Die Täter*innen erbeuteten einen Fotoapparat, einen Heimcomputer eine Küchenmaschine und einen Laptop. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Einbruch in ein Bürogebäude

In der Zeit zwischen Samstag, 14. August 2021, 15.00 Uhr und Sonntag, 15. August 2021, 13.15 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Person auf das Gelände einer Autoverwertung in der Rudolf-Diesel-Straße und drang gewaltsam in ein dortiges Bürogebäude ein. Es wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Visbek - Einbruch in einen Kühlwagen

Am Sonntag, 15. August 2021, gegen 22.50 Uhr begab sich eine bislang unbekannte Person zu einem Kühlwagen einer Strandbar auf dem Rathausplatz und brach das angebrachte Vorhängeschloss auf. Dann versuchte die Person den Kühlwagen aufzuhebeln und wurde dabei durch einen 40-jährigen Visbeker gestört und flüchtete unerkannt vom Tatort. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche, ca. 180 bis 185 cm große Person handeln. Der Mann trug eine graue Kapuzenjacke und eine dunkle Hose sowie einen grauen Rucksack. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Unbekannte Person verletzt Stutfohlen

Am Samstag, 14. August 2021, zwischen 9.00 Uhr und 20.00 Uhr, fügte ein*e bislang unbekannte*r Täter*in einem 4,5 Monate alten, braunen Stutfohlen auf einer Weide im Siegeweg eine Stichverletzung im Bereich des Halses zu. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Freitag, 13. August 2021, 18.00 Uhr und Sonntag, 15. August 2021, 16.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die rechte hintere Tür eines Hyundai Tuscon, ix 35. Dieser stand auf einem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Stresemannstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 15. August 2021, zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr, entglaste eine bislang unbekannte Person zwei Fahrgastunterstände am Bahnhof im Heideroseweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Viehtransport kontrolliert

Am Samstag, 14. August 2021, um 5.15 Uhr geriet ein 29-jähriger LKW-Fahrer aus Steinfeld auf der Oldenburger Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Der LKW hatte Schweine geladen. Dabei musste die Beamten feststellen, dass die Auslassstutzen geöffnet waren und die Gruppengröße der Schweine überschritten war. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 13. August 2021, um 12.29 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Visbek die B69 in Fahrtrichtung Hagstedt und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort touchierte sie seitlich einen entgegenkommenden Sattelzug. Dieser lenkte anschließend nach rechts auf den Grünstreifen und geriet ins Schleudern. Die Visbekerin überschlug sich mit ihrem Pkw und kam linksseitig im Graben auf dem Pkw-Dach zum Liegen. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 13. August 2021, um 09.45 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Goldenstedter Straße ortsauswärts. Beim Einfahren in den Kreisverkehr zur Umgehungsstraße missachtete er die Vorfahrt einer 51-jährigen Fahrschülerin aus Wildeshausen, welche mit ihrem Kleinkraftrad in Begleitung eines Fahrlehrers die Umgehungsstraße in Richtung Visbeker Damme befuhr. Nach dem Zusammenstoß, stürzte die Fahrschülerin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter, männlicher Verkehrsteilnehmer fuhr am Donnerstag, 12. August 2021, um 21.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Driverstraße in Fahrtrichtung Rombergstraße. An der dortigen Kreuzung bog er nach links auf die Münsterstraße ab und missachtete so die Vorfahrt eines entgegenkommenden 76-jähriger Mannes aus Vechta, der mit seinem Kraftrad die Rombergstraße in Fahrtrichtung Driverstraße befuhr. Infolgedessen stürzte der Motorradfahrer. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem gesuchten Pkw handelte es sich um einen grauen oder schwarzen VW SUV. Das Fahrzeug hatte mutmaßlich ein Kennzeichen aus Herford. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

