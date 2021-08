Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 14. August 2021, gegen 20.00 Uhr und Sonntag, 15. August 2021, um 11.30 Uhr kam es auf einem Grundstück am Schwaneburger Weg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter*innen schlugen den Außenspiegel eines dort geparkten BMW ab. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 15.August 2021, gegen 19.15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Schwaneburger Straße in Richtung Friesoythe. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in einer dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam auf einer Berme zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 19-Jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 15. August 2021, um 14.00 Uhr, fand eine Versammlung unter freien Himmel in der Deichstraße im Hafenbereich unter dem Motto "Spaziergang für unser Grundgesetz" statt. Es waren ca. 45 Versammlungsteilnehmer*innen vor Ort. Nach einer kurzen Ansprache bewegten sich die Teilnehmer*innen in Richtung Leuchtturm, dann weiter auf einen Parkplatz. Dort fand ein weiterer Redebeitrag statt. Anschließend wurde die Versammlung durch den Versammlungsleiter gegen 14.45 Uhr für beendet erklärt. Der Verlauf war friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell