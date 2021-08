Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 15.08.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 13.08.2021, gegen 17.45 h, parkte ein 62-jähriger aus Vechta seinen schwarzen Pkw Dacia auf einer Stellfläche vor dem Wohnhaus an der Straße Immentun. Als er am heutigen Samstagmorgen, 14.08.2021, gegen 08.30 h, zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrertür des Pkw einen frischen Unfallschaden aufwies. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 1000,- Euro Zeugen bzw. der Verursacher des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Diebstahl eines Katalysators

In der Zeit von Mittwoch, 11.08.21, 17:15 Uhr und Freitag, 13.08.21, 13:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Amselstraße den Katalysator eines dort abgestellten Mitsubishi Lancer einer 57-jährigen aus Holdorf. Der Mitsubishi stand auf dem Grundstück in einer offenen Garage. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 04441-9430 entgegen.

Langförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln

Am Samstag, 14.08.2021, gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Langförden mit einem Pkw die Lange Straße in Langförden, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da zu diesem Zeitpunkt der Verdacht bestand, dass der 17-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Bei dem 17-jährigen sowie seinem ebenfalls 17-jährigen Beifahrer wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sowie eine größere Menge Bargeld aufgefunden. Dieses wurden beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Beide Jugendliche wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigte übergeben.

Langförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 15.08.2021, gegen 01.30 Uhr, befuhr ein 60-jähriger aus Langförden mit seinem PKW Fiat die Hauptstraße. Er wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 60-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Versuchter Einbruchdiebstahl in Schießstand

Am Freitag, 13.08.2021, in der Zeit von 15:00 Uhr -19:45 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Schützenvereins in Hagstedt. Dort versuchten sie mit einem unbekannten Gegenstand eine Stahltür zum Schießstand aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Anschließend entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell