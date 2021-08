Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung PK Friesoythe vom 15.08.2021

Saterland - Handydiebstahl / Zeugenaufruf

Zwei derzeit noch unbekannte Täter stehen in Verdacht am Samstag, zwischen 16.30 - 16.45 Uhr, ein Handy durch ein geöffnetes Fenster vom Aufsichtsraum des Hallenbades entwendet zu haben. Diese wurden folgendermaßen beschrieben: 18 - 25 Jahre alt, beide kräftig gebaut, 1 Mann und 1 Frau. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei im Saterland in Verbindung zu setzen ( Tel.: 04498-923770 ).

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 12.57 Uhr, kam es auf der B72 in Höhe Vordersten Thüle zu einem Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen als ein 81-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn vom Parkplatz eines Hotels auf die B72 auffahren wollte. Hierbei übersah er den aus Rtg. Friesoythe kommenden Pkw einer 62-jährigen Frau aus Papenburg. Diese sowie die Beifahrerin des Verursachers wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Friesoythe gebracht. Beide Pkw wurden abgeschleppt, der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Barßel - Notfall

Aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls wurde ein 34-jähriger Mann aus Apen auf der Loher Straße zunächst durch Ersthelfer und dann durch den Rettungsdienst reanimiert und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Die Einsatzlage erregte große Aufmerksamkeit und verursachte Verkehrsbehinderungen aufgrund der Örtlichkeit. Ein großes Lob ist den couragierten Ersthelfern auszusprechen.

