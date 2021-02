Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Versuchter Einbruch in Pkw (29/1702) 16.02.2021, 18:00 - 17.02.2021, 07:30

Hanhofen (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten im Laufe des Abends bzw. der Nacht zum 17.02.2021 in einen in der Harthauser Straße geparkten Pkw einzubrechen, indem sie die Heckscheibe beschädigten, um vmtl. an eine im Kofferraum liegende Tasche zu gelangen. Da die Scheibe scheinbar nicht schnell genug zerstört bzw. entfernt werden konnte, flüchteten die Täter unerkannt ohne Beute; am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR. Zeugen, auch wenn sie nur etwas gehört haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Speyer.

