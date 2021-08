Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg und Südkreis vom 13.08.2021 - 14.08.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg, Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

In der Zeit vom 12.08.2021, 18:00 Uhr bis zum 13.08.2021, 12:00 Uhr kam es durch unbekannte Täter in der Norderneystraße in Cloppenburg zu einem Diebstahl von den amtlichen Kfz-Kennzeichen, CLP-RV 109. Die Kennzeichen gehören zu einem Renault Clio. In den Morgenstunden des 13.08.2021, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es durch unbekannte Täter in der Inselstraße zu einem weiteren Diebstahl zweier Kfz-Kennzeichen. Die amtlichen Kennzeichen, VEC-AH 807, waren an einem VW Golf angebracht. Zeugen die Angaben zu den Taten oder Hinweise auf den Aufenthaltsort der Kennzeichen machen können werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (04471-1860-0) in Verbindung zu setzen.

Löningen, Einbruchdiebstahl in Firmengebäude

In der Nacht vom 12.08.21 auf den 13.08.21 kam es zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr in Löningen, Linderner Straße zu einem Einbruchdiebstahl in ein dortiges Firmen-/Bürogebäude. Die bislang unbekannten Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432 80 38 40 entgegen.

Cloppenburg, Einbruchdiebstahl in Berufsbildende Schulen Technik

Am 13.08.2021, gegen 04:15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein Fenster der Schule in Cloppenburg im Lankumer Feldweg und versuchten aus dem Inneren der Schule dortige Computer zu entwenden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (04471-1860-0) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg, Dieseldiebstähle auf Baustellen

In der Zeit von Donnerstag, 12.08.2021, 16:15 Uhr bis Freitag, 13.08.2021, 06:00 Uhr, kam es in Cloppenburg in der Emsstraße zu zwei Dieseldiebstählen durch unbekannte Täter. Im Bereich einer Baustelle der dortigen Kindertagesstätte wurde zunächst ein Bauwagen gewaltsam geöffnet. Aus dem Bauwagen wurden zwei Bauradios und ein Kaffeevollautomat entwendet. Weiterhin wurde der Tank eines abgestellten Baggers aufgebrochen. Aus diesem wurden anschließend 60 Liter Diesel entwendet.

Im identischen Tatzeitraum kam es auf der Baustelle des dortigen Sportplatzes ebenfalls zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen auch hier gewaltsam den Tank eines Baggers auf und entwendeten ca. 200 Liter Diesel. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (04471-1860-0) in Verbindung zu setzen.

Molbergen, Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag, 13.08.2021 befuhr ein 27-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Audi die Hauptstraße in Molbergen, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittelstand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,13 Promille. Weiterhin ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 27-jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verfahrens.

Cloppenburg, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 14.08.2021, gegen 00:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem PKW die Soestenstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab der Mann an, dass er CBD Produkte konsumieren würde. Bei einem durchgeführten Drogenvortest bestätige sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Am Samstag, 14.08.2021, gegen 01:20 befuhr ein 25-jähriger Mann aus Cloppenburg mit einem E-Scooter die Ritterstraße. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Peheim, Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am 13.08.2021, gegen 18:50 Uhr, kam es in Peheim, Markhauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW bei dem drei Personen verletzt worden sind. Ein 45-jähriger Mann aus Werlte befuhr mit seinem PKW, Audi A6, die Markhauser Straße in Richtung Peheim und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hinter dem 45-Jährigen fuhr ein 25-jähriger Mann aus Löningen mit seinem VW Scirocco. Der Fahrer des Scirocco bemerkte dabei nicht, dass der 45-jährige Mann beabsichtigte abzubiegen. Der 25-Jährige schert aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit zum Überholen aus. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer und eine Mitfahrerin in dem Audi werden verletzt und den umliegenden Krankhäusern zugeführt. Es entsteht ein Sachschaden von geschätzten 25000EUR.

