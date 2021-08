Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 13.08/14.08.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- OT Strücklingen - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht vom 12.08.21 auf den 13.08.21 dringen bislang unbekannte Täter in einen verschlossenen Opel ein und entwenden aus diesem eine Handtasche samt Geldbörse. Der Pkw befand sich zu dem Zeitpunkt in der Straße "Ockethun".

Täterhinweise bitte an die Polizei Friesoythe (04491-93160) oder die Polizei Saterland(04498923770).

