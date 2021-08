Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung zur Pressemeldung von heute: Garrel/Diebstahl eines E-Bikes

Cloppenburg/Vechta (ots)

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung von heute: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4993204

Garrel - Eigentümer erhält gestohlenes E-Bike zurück

Am Donnerstag, 13. August 2021, hatte der Eigentümer eines gestohlenen E-Bikes privat Hinweise auf den Verbleib seines Fahrrades erhalten. An der beschriebenen Wohnanschrift konnte er sein Fahrrad wiedererlangen. Die Polizei suchte die Örtlichkeit am selben Tag auf und konnte einen 29-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Dieser räumte die Tat auch ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell