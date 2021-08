Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand von drei Abfalltonnen

Am Donnerstag, den 12.August 2021, gegen 17.20 Uhr, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache drei Abfalltonnen unter einem Carport am Südlichen Küstenkanal in Brand. Durch eine zufällig vorbeifahrende Arbeiterkolonne wurde Brand entdeckt und gelöscht. An den Tonnen und am angrenzenden Carport entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 12.August 2021, gegen 11.45 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Moormerland mit ihrem PKW die Hauptstraße aus Markhausen kommend in Richtung Friesoythe. Als sie verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies eine 49-Jährige aus Lünne, die sich mit ihrem PKW hinter dem PKW der 19-Jährigen befand, zu spät und fuhr auf den Wagen der Moormerländerin auf. Diese erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den verunfallten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 12.August 2021, gegen 16.55 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße aus Ramsloh kommend in Richtung Sedelsberg. Als er nach links in den Raiffeisendamm abbiegen wollte, übersah er einen 71-jährigen Saterländer, der mit seinem E-Bike den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr und stieß mit diesem zusammen. Der 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An verunfallten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

