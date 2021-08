Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Handtaschendiebstahl

Am Mittwoch, 11. August 2021, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Emsteker Straße die Handtasche einer 82-Jährigen aus Cloppenburg aus einer an ihrem Fahrrad befindlichen Packtasche. In der Handtasche befanden sich zum Tatzeitpunkt die Geldbörse (Inhalt: etwas Bargeld sowie der Personalausweis der Geschädigten). Die Geschädigte konnte folgende Täterbeschreibung angeben:

- männlich, - ca. 1,80 m - 1,90 m, - bekleidet mit einer langen, dunkle Jacke, - braune Mütze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Industriestaubsaugers

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. August 2021, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 11. August 2021, 05.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Ostring einen Industriestaubsauger des Herstellers LOBA aus der Werkstatt einer gemeinnützigen Einrichtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Zwischen Mittwoch, 11. August 2021, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 12. August 2021, 07.50 Uhr, kam es in der Schillerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß auf unbekannte Weise gegen einen auf einem dortigen Seitenstreifen geparkten weißen PKW Skoda Superb einer Firma aus Velbert. Am betroffenen Fahrzeug entstanden Lackkratzer und eine Delle am rechten Heckbereich Die Höhe des Sachschadens beträgt 2000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Unfallbeteiligung zu tätigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 12. August 2021, kam es gegen 12.30 Uhr in der Wilhelm-Bunsen-Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Friesoythe befuhr die Justus-von-Liebig-Straße in Richtung Wilhelm-Bunsen-Straße. Dort beabsichtigt sie, nach links in diese einzufahren. Auf der Wilhelm-Bunsen-Straße fuhr ein 28-Jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten in Richtung Justus-von-Liebig-Straße. Dieser missachtete die Vorfahrt der 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 30000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Garrel - Diebstahl eines E-Bikes

Am Mittwoch, dem 11. August 2021, zwischen 21.00 und 22.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße das vor einer Gaststätte abgestellte Pedelec eines 38-Jährigen aus Garrel. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein graues ("epigrey matt") Herrenfahrrad des Herstellers KTM, Typ "Macina Ride 291". Die Rahmengröße des Fahrrades beträgt 48 cm. Das Fahrrad hat eine 9-Gang-Nabenschaltung. Sattel, Griffe und Felgen sind schwarz. An diesem Fahrrad ist besonders, dass es keine Schutzbleche hat. Zudem verfügt es über einen sog. Hinterbauständer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung an Basketball-Korb

In der Zeit zwischen Mittwoch, 11. August 2021, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 12. August 2021, 10.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Kampstraße das Netz eines Basketballkorbes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (0 54 32) 92 47 00 entgegen.

