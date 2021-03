Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: am Wochenende wurden zwei Fahrräder gestohlen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.03.2021, zwischen 07.30 Uhr und 18.00 Uhr, wurde am Bahnhof in Stetten ein verschlossenes Mountainbike, Haibike, Attack RH 45, Farbe Silbergrau / Grün im Wert von 1.000 Euro gestohlen. Ein weiteres verschlossenes Fahrrad, Marke BBF, Modell Vaun, wurde in dem Zeitraum von Freitag, 19.03.2021, bis Sonntag, 21.03.2021, aus einer Tiefgarage am Chesterplatz gestohlen. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 600 Euro.

