Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vandalenakt in Tumringen

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 21.03.2021, wurde die Polizei zu beschädigten Bäumen hinter der Turnhalle in Tumringen gerufen. Unbekannte hatten in der Nacht dort sinnlos drei größere Bäume malträtiert, bis schließlich deren Stämme brachen. Gemäß der Stadt Lörrach beträgt der Schaden etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell