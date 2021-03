Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in Tiefgarage aufgebrochen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, 20.03.2021, bis Montag, 22.03.2021, wurde in einer Tiefgarage in der Riedlistraße ein Dacia Sandero aufgebrochen. Der Täter versuchte zuerst die Oberseite der Beifahrertür nach außen zu biegen um ins Innere zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte wohl, weshalb von dem Täter eine Scheibe einer weiteren Tür eingeschlagen wurde. Der Pkw wurde durchsucht. Über das Diebesgut ist noch nichts bekannt. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

