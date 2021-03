Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall an der Bergseekreuzung - Autofahrerin leicht verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

An der Bergseekreuzung in Bad Säckingen sind am Dienstagmorgen, 23.03.2021, zwei Autos kollidiert. Eine 60 Jahre alte Ford-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Gegen 06:00 Uhr war die Ford-Fahrerin auf der B 34 in östlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Bergseestraße kollidierte sie mit einer von links einfahrenden 42 Jahre alten Mercedes-Fahrerin. Die Mercedes-Fahrerin und ein mitfahrendes Kind überstanden den Unfall unversehrt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 18000 Euro. Beide Fahrerinnen äußerten, die dortige Ampel bei "grün" passiert zu haben. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

