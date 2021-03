Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen-Waldkirch: Viele ehrliche Finder

Freiburg (ots)

Neben all den schlechten Nachrichten möchte die Waldkircher Polizei nicht unerwähnt lassen, dass es auch regelmäßig sehr positive Dinge zu berichten gibt. Sehr oft kommt es beispielsweise vor, dass Menschen teilweise wertvolle Gegenstände verlieren, welche von ehrlichen Findern bei der Polizei abgegeben werden. So wurden beispielsweise allein am Montag bei der Polizei in Waldkirch und auch bei der Polizei in Denzlingen verlorene Geldbörsen abgegeben, die zwischenzeitlich bereits wieder ihren Eigentümern zugeführt werden konnten. In einer der beiden Geldbörsen befand sich ein Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro, was den ehrlichen Finder dennoch nicht in Versuchung brachte, den Fundgegenstand zu behalten und ihn nicht zur Polizei zu bringen.

