FW-D: Ausgelöster Heimrauchmelder - Feuerwehr rettet Bewohnerin aus verrauchter Wohnung

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. Juli 2020, 10.19 Uhr, Collenbachstraße, Derendorf

Heute Vormittag meldete die Hausnotrufzentrale des DRK einen ausgelösten Heimrauchmelder in Derendorf. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten eine 85-jährige Mieterin aus ihrer verrauchten Wohnung und befreiten die Wohnung im Anschluss vom giftigen Qualm. Nach einer ersten medizinischen Versorgung der Bewohnerin durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt wurde dieses vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

Am Mittwochvormittag löste eine 85-jährige Derendorferin ihren Hausnotruf aus und alarmierte so die Hausnotrufzentrale des Deutschen Roten Kreuzes. Durch die automatisch aufgebaut Telefonverbindung konnte ein Mitarbeiter des DRK einen ausgelösten Heimrauchmelder hören, ein direkter Kontakt zu der Mieterin war aufgrund der Lautstärke des Heimrauchmelders nicht möglich. Der Mitarbeiter der Hausnotrufzentrale reagiert sofort und informierte die Feuerwehr Düsseldorf über den ausgelösten Heimrauchmelder in der Collenbachstraße. So konnten bereits vier Minuten nach der Alarmierung die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Münsterstraße an der gemeldeten Adresse in Derendorf eintreffen. Der Einsatzleiter entsendete umgehend Einsatzkräfte in die dritte Etage des Mehrfamilienhauses, wo sich ein Löschtrupp gewaltsam zu der betroffenen Wohnung Zugang verschaffte und eine deutlich verrauchte Wohnung vorfand. Nach kürzester Zeit konnten die beiden Feuerwehrleute die Bewohnerin auffinden und zügig ins Freie führen, wo sie zwei Notfallsanitäter der Feuerwehr in Empfang nahmen. Bei einer ersten medizinischen Untersuchung konnte eine leichte Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden, sodass die 85-Jährige im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus, für eine weitere medizinische Behandlung, transportiert wurde. Parallel dazu konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Ursache für die Verrauchung feststellen und das angebrannte Essen vom Herd nehmen. Zur Belüftung setzten die Feuerwehrleute einen Hochleistungslüfter ein und befreiten so in kürzester Zeit die Wohnung vom giftigen Qualm.

Der Einsatz für die rund 20 Einsatzkräfte der Wache Münsterstraße und Behrenstraße war nach gut einer Stunde beendet.

