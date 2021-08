Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Sonnenschirmen

In der Zeit zwischen Freitag, dem 06. August 2021, 00.00 Uhr, und Montag, dem 09. August 2021, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei der insgesamt drei vor einem Restaurant an der Oldenburger Straße aufgestellten Sonnenschirme. Die Sonnenschirme befanden sich in eingepflasterten Standfüßen. Auf dem Schirmbezug war ein Aufdruck der Brauerei Krombacher angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Bakum - Diebstahl von Geldbörsen

Am Mittwoch, 11. August 2021, in der Zeit von 16.40 Uhr bis 17:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Bakum, Darener Straße, die Geldbörsen samt Inhalt eines 70-jährigen aus Bakum und einer 61-jährigen aus Lohne, als diese sich für Einkäufe im Markt bzw. auf dem Gelände des dortigen Verbrauchermarktes aufhielten. In der Geldbörse des 70-Jährigen befand sich zum Tatzeitpunkt neben etwas Bargeld auch dessen Führerschein, Bankkarte sowie Bundespersonalausweis. In der Geldbörse der 61-Jährigen waren zum Tatzeitpunkt neben Bargeld ihr Bundespersonalausweis, Krankenversicherungs- sowie Bankkarte abgelegt. Durch die Geschädigten konnte folgende Täterbeschreibung abgegeben werden:

- männlich, - höchstes 25 Jahre - ca. 170 cm - südeuropäisches Aussehen - schlank - kurze schwarze Haare - blaue Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum entgegen, Tel.: 04446-95971-0.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 11. August 2021, zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, die Geldbörse einer 65-jährigen Goldenstedterin aus deren am Körper getragenen Handtasche. Die 65-Jährige hielt sich für Einkäufe in dem dortigen Bekleidungsgeschäft auf. Zum Tatzeitpunkt befanden sich neben etwas Bargeld, auch Führerschein, Bankkarte, Impfausweis, Krankenkassenkarte sowie div. andere Papiere in dem Portemonnaie. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Kühlwagen

Zwischen Samstag, 07. August 2021, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 11. August 2021, 13.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Visbek, Rathausplatz, auf das Gelände einer dortigen Gaststätte eines 61-Jährigen aus Dinklage. Hier öffneten sie gewaltsam einen Kühlwagen auf und entwendeten daraus alkoholische Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 04445-95047-0.

Vechta - Diebstahl eines Katalysators

Zwischen Sonntag, 08. August 2021, 22.30 Uhr, bis Montag, 09. August 2021, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Vechta, Antoniusstraße, den Katalysator eines Pkw des Herstellers VW-Lupo eines 28-Jährigen aus Vechta, welcher im Tatzeitraum an der Antoniusstraße vor der Hausnummer 8 geparkt gewesen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 11. August 2021, 23.00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Schneiderkrug die Repker Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war dem 24-Jährigen in der Vergangenheit wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen. Weiterhin stand der 24-jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Sein Atemalkoholgehalt wurde mit 1,36 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 11. August 2021, 22.35 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Lohne mit einem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Vechta OT Langförden, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, dem 10. August 2021, kam es gegen 20.00 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 21-Jährige aus Vechta befuhr mit ihrem PKW die Oldenburger Straße. Im Straßenverlauf kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und touchierte ein Verkehrszeichen. Im Anschluss daran entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt von der Unfallstelle. Sie konnte im polizeilichen Ermittlungsverlauf festgestellt und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Pkw

Am 11. August 2021, zwischen 15:00 Uhr und 16:10 Uhr, zerstörte ein unbekannter Täter in Neuenkirchen-Vörden, Hardinghausen, mittels unbekanntem Gegenstand die hintere Fensterscheibe eines grünen PKW Opel Calibra einer 49-jährigen Frau aus Rieste, welcher zum Tatzeitpunkt auf dem dortigen Waldparkplatz Ossenbeck abgestellt war. Aus dem PKW wurde ein Wanderrucksack samt Inhalt (Bargeld und Lebensmittel) eines 19-Jährigen aus Rieste, sowie die Geldbörse einer 19-Jährigen aus Ibbenbüren entwendet. In der Geldbörse befanden sich zum Tatzeitpunkt etwas Bargeld, der Bundespersonalausweis, die Krankenversicherungskarte sowie eine Zugfahrkarte. Der unbekannte Täter versuchte außerdem den Kofferraum mittels spitzem Gegenstand aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (0 54 93) 91 35 60 entgegen.

Damme - Schwelbrand

Am Mittwoch, dem 11. August 2021, kam es um 12.55 Uhr bei einem metallverarbeitenden Betrieb in der Osterdammer Straße aufgrund von Funkenflug aus einer Abluftanlage zu einem Schwelbrand: Die Abluftanlage wurde durch den Brand schwer beschädigt. Gebäudeschaden entstand nicht. Auch Personen kamen nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden an der Abluftanlage wurde auf 10000 Euro beziffert.

Visbek - Tuning

Am Mittwoch, dem 11. August 2021, wurde um 14.45 Uhr auf der Rechterfelder Straße ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Wildeshausen kontrolliert, dessen PKW-Betriebserlaubnis aufgrund einer veränderten Rad-Reifen-Kombination erloschen war. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, dem 11. August 2021, wurde um 17.55 Uhr auf der Dinklager Straße ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne kontrolliert, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urin-Vortest verlief positiv, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell