Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vechta - schwerer LKW-Unfall in Visbek OT Hagstedt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 12. August 2021, gegen 04.09 Uhr, befuhr der Fahrer eines Sanitär- und Heizungsgroßhandels aus Bremen die Bundesstraße B69 aus Schneiderkrug kommend in Fahrtrichtung Langförden. In diesem Bereich gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h. In einer Kurve, kurz nach der Einmündung Hagstedt, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit einer ihm entgegenkommenden Sattelzugmaschine mit Auflieger eines Erzeugergroßmarktes aus Langförden. Beide Führerhäuser kollidierten frontal miteinander. Durch die Kollision wurden die Führerhäuser beider LKW sehr stark ineinander verkeilt. Betriebsstoffe liefen aus. Aufgrund der starken Deformation der beiden LKW-Kabinen war es zunächst nicht möglich, an die Verletzten heranzukommen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete bereits um 05.00 Uhr an der Einsatzörtlichkeit. Insgesamt war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Vechta, Langförden und Visbek waren über mehrere Stunden in die Bergungsarbeiten der verunfallten Fahrzeugführer eingebunden. Der LKW-Fahrer des Sanitärgroßhandels konnte nur noch tot aus seinem Führerhaus geborgen werden. Bei diesem handelt es sich um einen 55-jährigen Mann aus Bremen. Der Fahrzeugführer des LKWs der Firma aus Langförden konnte letztlich gegen 06.15 Uhr, also zwei Stunden nach dem Unfall, aus seinem Führerhaus befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Für ihn besteht akute Lebensgefahr. Bei diesem handelt es sich um einen 39-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die B69 wird zwischen Diepholz und Cloppenburg aufgrund der weiterhin erforderlichen Bergungsarbeiten noch bis mindestens in die Mittagsstunden voll gesperrt bleiben. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde über die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Unfallgutachter angefordert. Beide verunfallten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. An beiden unfallbeteiligten LKWs entstand Totalschaden. Die entstandene Schadenshöhe wird derzeit mit ca. 200000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell