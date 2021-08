Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

In der Zeit zwischen Freitag, 06. August 2021, 21.00 Uhr, und Sonntag, 08. August 2021, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Lagestraße das blaue Versicherungskennzeichen 115ABU vom Roller eines 15-Jährigen aus Löningen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, dem 06. August 2021, 19.00 Uhr, und Montag, dem 09. August 2021, 06.50 Uhr, kam es in Löningen zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhrt mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten weißen PKW VW Golf einer 25-jährigen Geschädigten aus Löningen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am PKW der 25-Jährigen entstanden Lackschäden am Kotflügel sowie am Stoßfänger hinten links Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher, dessen Fahrzeug und den genauen Unfallort sind nicht vorhanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Cloppenburg - Verstöße Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, dem 10. August 2021, wurde um 11.30 Uhr im Niedrigen Weg ein Jugendlicher aus Oldenburg auf einem E-Scooter festgestellt, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Gegen 14.45 Uhr wurde in der Museumstraße ein 41-Jähriger Führer eines E-Scooters aus Cloppenburg festgestellt, dessen Roller nicht versichert war. Den beiden Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Führen eines Kfz unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, dem 10. August 2021, wurde gegen 13.15 Uhr ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 53 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften im Cloppenburger Innenstadtbereich einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Vortest bestätigte diesen Verdacht, sodass dem Probanden eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit -flucht

Am Dienstag, dem 10. August 2021, kam es um 19.40 Uhr in der Drüdingstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Cloppenburg befuhr auf dem Hinterrad seines Krads die Drüdingstraße aus Richtung Garreler Weg kommend in Richtung Bether Straße. Beim Überfahren einer Fahrbahnschwelle verlor er die Kontrolle über sein Krad und beschädigte einen am Fahrbahnrad geparkten PKW eines 23-Jährigen aus Cloppenburg. Trotz entstandenen Sachschadens in Höhe von 1500 Euro und der Aufforderung durch Zeugen, anzuhalten, entfernte sich der Jugendliche zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Seine Personalien- und Sachschadensfestellung wurde im weiteren zeitlichen Verlauf an der Wohnanschrift des 16-Jährigen durchgeführt.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 10. August 2021, kam es um 17.40 Uhr auf der Bundesstraße B72 zu einem Verkehrsunfall: Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg befuhr mit seinem voll besetzten Pkw die B72 von Emstek-West aus in Richtung Emstek-Ost. Im Streckenverlauf kam er aufgrund regennasser Fahrbahn mit dem PKW von der Fahrbahn ab. Sein PKW überschlug sich und kam in der angrenzenden Berme zum Stehen. Zwei Mitfahrer (20- und 22-jährig, beide aus Cloppenburg) wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden weiteren Insassen, eine 27-Jährige und ein 32-Jähriger aus Cloppenburg, blieben unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 6000 Euro.

