Löningen - Einbruch in eine Schule

In der Zeit zwischen Samstag, 7. August 2021, 9.00 Uhr und Montag, 9. August 2021, 8.00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in die Klassenräume eines Gymnasiums in der Ringstraße ein und entwendete einen Akku-Schrauber, eine Schleifmaschine, eine Bohrmaschine, einen Winkelschleifer und eine Spritzmaschine. Die Klassenräume dienen während der Sanierungsarbeiten als Lagerraum für die Arbeitsmaschinen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Schneiderkrug - Pkw-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Mai 2021, 12.00 Uhr und Sonntag, 8. August 2021, 17.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen schwarzen Daimler-Benz S 500 von einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Sülzbührener Straße. An dem Wagen war das litauische Kennzeichen LSG690 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Dachstuhlbrand

Am Montag, 9. August 2021, um 16.55 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Marienstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ehe er sich zu einem Vollbrand entwickeln konnte. Eine Hausbewohnerin wurde zur Abklärung einer Rauchgasintoxikation mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Cloppenburg war mit 32 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Nach derzeitigem Stand ist es zu einem Blitzeinschlag in das Gebäude gekommen.

Lindern - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 7. August 2021, 11.30 Uhr, und Sonntag, 8. August 2021, 10.00 Uhr, zerstörte eine unbekannte Person die Scheibe einer Außentür einer Kirche in der Straße In de Garte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 6. August 2021,18.30 Uhr und Samstag, 7. August 2021, 8.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person Wahlplakate zweier Parteien in der Bahnhofsstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 8. August 2021, 7.00 Uhr, und Montag, 9. August 2021, 13.00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person einen Reifen eines Daimler-Benz E 220, welcher auf einem Parkplatz einer Schule in der Bodenseestraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Fahren trotz bestehenden Fahrverbot

Am Montag, 9. August 2021, um 3.49 Uhr, geriet ein 38-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Industriestraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nun zum wiederholten Male einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 9. August 2021, um 15.00 Uhr, geriet ein 29-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann im öffentlichen Verkehrsraum fuhr, obwohl er seine moldawische Fahrerlaubnis unter Umgehung des Wohnortprinzips erlangt hatte. Zum Zeitpunkt der Ausstellung der Fahrerlaubnis hatte er bereits seinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland begründet.

Emstek - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Montag, 9. August 2021, um 16.10 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Emstek auf der alten Bundesstraße in Richtung Cloppenburg. Der 91-jährige Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg in dieselbe Richtung auf dem rechtsseitigen Radweg. Aus bislang unbekannter Ursache wechselte der Mann auf die Fahrbahn und es kam zum seitliche/frontalen Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde gegen die Frontscheibe geschleudert. Der Pedelec-Fahrer trug keinen Fahrradhelm. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 6. August 2021, 13.00 Uhr und Sonntag, 8. August 2021, 17.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Gartenzaun in der Danziger Straße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

