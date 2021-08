Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, den 08. August 2021, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Barßeler Straße in Richtung Stadtmitte. Als er nach rechts in den Hexenberg abbiegen wollte, übersah eine 47-jährige Friesoytherin, die ihm auf ihrem Fahrrad entgegenkam und die Straße Hexenberg überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 08.August 2021, gegen 04.00 befuhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW zunächst die Gehlenberger Kirchstraße in Richtung Neuvrees. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von Fahrbahn ab und beschädigte einen dortigen Stromkasten. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Gegen 04.10 Uhr befuhr er die Gehlenberger Hauptstraße und wollte nach rechts in die Marienstraße abbiegen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Da der PKW nicht mehr fahrbereit war, flüchtete der Fahrzeugführer fußläufig von der Unfallstelle. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4800 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

