Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 08. August 2021, wurde gegen 05.50 Uhr in der Garreler Straße ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Garrel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Tuning

Am Sonntag, dem 08. August 2021, wurde um 19.20 Uhr in der Osterstraße ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Badbergen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 20-Jährige hatte an seinem Fahrzeug die Reifen-Felgen-Kombination verändert. Er konnte den kontrollierenden Beamten zwar eine allgemeine Betriebserlaubnis für diese Rad-Felgen-Kombination vorlegen, hatte es jedoch versäumt, die bauartliche Veränderung unverzüglich durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen bestätigen zu lassen. Eine Vorführung des Fahrzeugs bei einem Sachverständigen war bisher nicht erfolgt, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war. Ihm wurde eine Mängelmeldung ausgestellt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 08. August 2021, kam es gegen 13.50 Uhr auf der Stedingsmühler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Molbergen beabsichtigte, von der Straße Am Buchendamm nach links auf die Stedingsmühler Straße aufzufahren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 77-Jährigen aus Garrel, welcher mit seinem PKW die Stedingsmühler Straße ortsauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall entstand lediglich Sachschaden in Höhe von insgesamt 10000 Euro. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Cloppenburg- Verkehrsunfall

Am Sonntag, dem 08. August 2021, kam es gegen 15.55 Uhr im Höltinghauser Ring zu einem Verkehrsunfall: Ein 87-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen befuhr den Höltinghauser Ring aus Fahrtrichtung Bether Ring in Richtung Höltinghauser Straße, als plötzlich ein 8-jähriger Junge aus Cloppenburg mit seinem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fuhr, ohne auf den PKW des 87-Jährigen zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

