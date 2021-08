Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden OT Vörden - Einbruchdiebstahl aus Geräteschuppen

In der Zeit vom 25.07./08:00 bis zum 07.08.21 / 07.00 begeben sich der oder die Täter, vermutl. über ein unbewohntes Gartengrundstück an der Lindenstraße, auf das frei zugängliche hintere Gartengrundstück in der Sackgasse Pastorengarten. Aus einem mit Vorhängeschloss gesicherten Geräteschuppen werden etliche Gartengeräte entwendet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 07.08.2021, gg. 23:45 Uhr, befuhr ein 26- Jähriger Mann mit seinem Pedelec die Keetstraße in Lohne. Der 26-Jährige querte trotz Rotlicht den Kreuzungsbereich in Höhe der Straße Neuer Markt. In der Folge kommt es zu einem Verkehrsunfall mit einem 51-Jährigen PKW-Führer, welcher bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr. Der 26-Jährige Pedelec-Fahrer wurde dabei verletzt. Ein Atemalkoholtest des Pedelec-Fahrers ergab einen Wert von 2,13 Promille.

Damme - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 08.08.2021 wurde ein 20-Jähriger Autofahrer im Wellenweg in Damme kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,16. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Damme- Gefährliche Körperverletzung mit verletzter Person

Am 07.08.2021 gegen 20:59 Uhr kam es in Damme auf der Mühlenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zunächst stritten sich die drei alkoholisierten Personen. Anschließend schlugen die zwei Täter auf das Opfer ein. Der 39-Jährige fiel bei der Auseinandersetzung zu Boden und erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf. Einer der Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Die dort anwesenden Zeugen versuchten diesen noch aufzusuchen jedoch fanden diesen nicht. Das Opfer wurde anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus nach Damme verbracht.

Vechta - Körperverletzung unter Beteiligung von mehreren Personen -

Am 08.08.2021; gg. 04:00 Uhr, kommt es vor einer Gaststätte in der Großen Straße in Vechta zu einer Auseinandersetzung zwischen einer unbekannten Anzahl von Personen. Die beteiligten Personen schlagen mit Gegenständen wie Verkehrsschilder aufeinander ein. Hierbei werden mehrere Personen verletzt, die im Anschluss medizinisch versorgt wurden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Tuning/ Poser Kontrollen im Innenstadtbereich-

In der Nacht vom 06/07.08.2021 wurden im Innenstadtbereich von Vechta mehrere Fahrzeuge kontrolliert, welche der sog. Tuningszene zuzuordnen waren. Bei einem PKW BMW eines 20-jährigen aus Diepholz wurden lasierte Rückleuchten sowie eingebaute nicht genehmigte Distanzscheiben festgestellt, welches zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Bei einem PKW BMW eines 28-jährigen aus Bakum wurde eine Veränderung der lichttechnischen Einheit festgestellt, welches das Signalbild des Fahrzeuges beeinträchtigte und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Des Weiteren wurden mehrere gebührenpflichtige Verwarnungen erhoben, da die betreffenden Fahrzeugführer durch ständiges Beschleunigen/ Gaspedal betätigen, unnötigen Lärm in der Innenstadt verursachten. Die Polizei Vechta weist in diesem Zusammenhang daraufhin, auch in Zukunft durch eine gezielte Verkehrsüberwachung dem Phänomen Tuning/ Posen entgegenzuwirken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell