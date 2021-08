Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 07.08.2021-08.08.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 05:50 Uhr stoppte die Polizei einen 23-jährigen Garreler, der mit seinem VW auf der Garreler Straße in Garrel unterwegs war. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,92 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 20:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Cloppenburger mit seinem Audi die Alte Bundesstraße in Emstek. Als eine Streife der Polizei ihn kontrollierte, stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und bereits mehrfach wegen gleicher Delikte aufgefallen ist.

Cloppenburg - Tuning-Kontrollen

Am Samstag gegen 21:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg einen BMW Am Markt in Cloppenburg. Die verbaute Rad-Reifen-Kombination war nicht eingetragen, weshalb die Betriebserlaubnis erloschen war und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Ca. eine Stunde später wurde ein Fiat auf der Bgm.-Winkler-Straße kontrolliert. Hier leuchtete das Abblendlicht dauerhaft orange, was ebenso zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Auch hier leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 20-jährigen Fahrer aus Cloppenburg ein.

Lastrup - Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Am Sonntag gegen 00:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lastruper mit einem Mercedes die Wallstraße in Richtung Kirchstraße. In der Kurve in Höhe der Kirche kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild, drei großen Steinen und prallte schließlich in das Gebäude der dortigen Gaststätte. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Schaden am Gebäude ist erheblich, da aufgrund des Unfalls die gesamte Gebäudefront durch das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr abgestützt und gesichert werden musste. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell