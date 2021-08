POL-CLP: Pressemitteilung Polizei Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

PRESSEMELDUNGEN vom 06.08.2021 - 08.08.2021

Steinfeld, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und einer leicht verletzten Person Am Freitag den 06.08.21 gegen 05:00 Uhr kam es auf der B 214 in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Holdorf befuhr mit ihrem 19-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Holdrof, die B 214 aus Holdorf in Richtung Steinfeld. Als ein Reh über die Straße lief, versuchte sie auszuweichen. Sie kam nach rechts von der Straße ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Pkw kippte auf die Seite. Beide Insassen konnten den Pkw eigenständig verlassen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Beifahrer klagte über Schmerzen im Oberkörper und wurde durch einen Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Osnabrück verbracht. Der Pkw wurde schwer beschädigt.

Damme - Trunkenheit im Verkehr, Fahren unter berauschenden Mitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 07.08.2021, um 05:50 Uhr, wurde ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw in 49401 Damme, auf dem grünen Weg, aufgrund seiner auffälligen Fahrweise angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren stand er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und Betäubungsmittel in Form von THC und Kokain. Ein entsprechend durchgeführter Test vor Ort ergab einen Atemalkoholwert von 1,90 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta -Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person- Am Fr., 06.08.2021, gg. 16.00 h befuhr eine 53-jährige aus Cloppenburg mit ihrem Pkw DB die Oldenburger Straße in Vechta in Rtg. Stadtmitte. In Höhe des BMW Autohauses Menke musste sie wegen eines vor ihr abbiegenden Pkws anhalten. Dieses erkannt die eine nun nachfolgende 34-jährige Opel Fahrerin aus Vechta infolge kurzer Unaufmerksamkeit zu spät, so dass sie auf den stehenden Pkw auffuhr. Die Cloppenburgerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 6000,- Euro !

