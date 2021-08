Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch dem 04. August 2021, kam es zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr in einem Möbelgeschäft an der Lohner Straße zu einem Diebstahl: Ein bislang unbekannter Täter entwendete die in der hinteren Gesäßtasche befindliche Geldbörse eines 66-Jährigen aus Vechta. Hierin befanden sich zum Tatzeitpunkt neben etwas Bargeld der Führerschein, der Bundespersonalausweis sowie eine EC-Karte des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Bargeld

In der Zeit zwischen Montag, 02. August 2021, 08.00 Uhr, und Donnerstag, 05. August 2021, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Krankenhaus am Bürgermeister-Möller-Platz, Station Kopenhagen, Bargeld aus einer Geldbörse einer 85-jährigen Patientin aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - versuchter Einbruchdiebstahl in eine Bankfiliale

Am Freitag, dem 06. August 2021, zwischen 02.15 Uhr und 02.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die Bankfiliale eines Einkaufszentrums an der Falkenrotter Straße einzudringen. Durch einen Mitarbeiter der dortigen Apotheke wurde die Tat wahrgenommen, wodurch der Täter vermutlich von der weiteren Tatbegehung abließ. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines PKW-Katalysators

Zwischen Dienstag, 03. August 2021, 14.15 Uhr, und Donnerstag, 05. August 2021, 06.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines schwarzen PKW VW Golf einer 21-Jährigen aus Vechta, welcher zum Tatzeitpunkt im Dehlenkamp abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, dem 05. August wurde um 23.55 Uhr in der Münsterstraße ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta kontrolliert. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese war ihm bereits im Jahre 2019 nach einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 02. August 2021, kam es zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, in der Marienstraße zur Beschädigung eines grauen PKW Ford Tourneo Connect einer 27-Jährigen aus Vechta, welcher zur genannten Zeit auf dem Parkplatz des dortigen Krankenhauses in zweiter Reihe geparkt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken. Hierdurch entstanden Lackschäden an der hinteren linken Fahrerseite. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Holdorf - Fahrraddiebstahl

Am Samstag, dem 31. Juli 2021, zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Fahrradständer am Holdorfer Bahnhof das Herrensportfahrrad eines 52-Jährigen aus Holdorf. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein grau-schwarzes Fahrrad des Herstellers KTM mit einer Rahmengröße von 28 Zoll und 12-Gang-Nabenschaltung. Sattel und Felgen sind schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Freitag, dem 06. August 2021, um 04.45 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Holdorf mit seinem PKW die Bundesstraße B 214 von Holdorf in Richtung Steinfeld. Als ein Reh auf die Straße lief, wich der 19-Jährige aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Beifahrerseite an einen angrenzenden Baum. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW. Eine 19-jährige Beifahrerin aus Holdorf wurde durch den Unfall schwer verletzt, der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, dem 02. August 2021, kam es zwischen 17.40 Uhr und 18.00 Uhr in der Lindenstraße zu einem Diebstahl: Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse einer 90-jährigen Frau aus Lohne. Diese befand sich zum Tatzeitpunkt in einer an einen Rollator angehängten Tasche. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch der Bundespersonalausweis, die Krankenversicherungs- sowie die Bankkarte der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 05. August 2021, wurde um 19.10 Uhr in der Lindenstraße ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer auf einem Kleinkraftrad kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 21-Jährige versuchte zunächst, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 05. August 2021, kam es um 12.05 Uhr auf der Dinklager Landstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-Jähriger aus Damme beabsichtigte, mit seiner Zugmaschine von der Straße Zur Aue auf die Dinklager Straße auf zu fahren. Während des Abbiegevorganges übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 61-Jährigen aus Lohne, welcher mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Fahrradweg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor.

Visbek - Diebstahl von Kupferfallrohren

In der Zeit zwischen Samstag, 31. Juli 2021, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 04. August 2021, 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Hogenbögen die jeweils 2 Meter hohen Kupferfallrohre eins dortigen Buswartehäuschens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Dinklage - Diebstahl von Kfz-Außenspiegeln

Zwischen Mittwoch, 04. August 2021, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 05. August 2021, 07.30 Uhr, kam es auf dem Waschplatz einer Autovermietung in der Drostestraße zu einem Diebstahl von Außenspiegeln eines Mercedes Sprinter: Bislang unbekannte Täter begaben sich zunächst auf den Waschplatz der Autovermietung, drangen gewaltsam in einen dort abgestellten Mercedes Benz, Typ Sprinter, ein und lösten im Fahrzeuginneren die Befestigungen beider Außenspiegel, die im Anschluss entwendet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (04443) 977490 entgegen.

Steinfeld OT Mühlen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, dem 05. August 2021, kam es um 14.50 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 70-jähriger LKW-Fahrer aus Kirchlinteln bog mit seinem Sattelzug von der Lohner Straße nach rechts in den Ondruper Kirchweg ein. Dabei gerät sein überlanger Sattelauflieger auf die Gegenfahrbahn. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne konnte dem Sattelauflieger nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision überschlug sich der PKW des 36-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Einer der insgesamt drei Mitfahrer des 36-Jährigen, ein 25-Jähriger aus Lohne, verletzte sich hierdurch leicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1000 Euro.

Vechta - schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstag, dem 05. August 2021, kam es gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße B69 zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 51-jährige Frau aus Bakum befuhr mit ihrem PKW die Bundesstraße B69 aus Richtung Diepholz kommend in Fahrtrichtung Langförden. In Höhe der Anschlussstelle Bokerner Damm geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem entgegenkommenden LKW eines 35-Jährigen aus Polen zusammenstieß. Durch die Kollision wurde die Bakumerin lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Klinikum geflogen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten ca. 4 ½ Stunden gesperrt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 60000 Euro. Die Bakumerin erlag am späten Abend des 05. August 2021 ihren schweren Verletzungen.

