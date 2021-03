Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstag, den 27.03.2021, zwischen ca. 13.30 Uhr und 13.45 Uhr wurde ein geparkter grauer Mercedes auf dem Parkplatz des Supermarktes LIDL an der Verdener Landstraße durch einen bislang unbekannten PKW beschädigt. Die 31-jährige Halterin des Mercedes stellte zu Hause Beulen und Kratzer an der linken Fahrzeugseite, insbesondere an Fahrertür und Außenspiegel fest. Da sie sich an einen neben sich parkenden silbernen VW T5 erinnerte, neben dem sich ein kleines Kind aufhielt, fuhr sie zurück zum Parkplatz. Der VW T5 war jedoch nicht mehr vor Ort. Ob dieser mit den Beschädigungen in Zusammenhang steht, ist jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise zum Unfallhergang können unter (05021) 97780 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell