Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienstädt: Betrunken, ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Pkw unterwegs

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 29.03.2021, gegen 23:45 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen in Nienstädt auf den Fahrer eines Toyota Corolla aufmerksam. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten einen intensiven Geruch nach Alkohol aus dem Fahrzeuginneren fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutungen der Polizisten - er ergab einen Wert von 1,11 Promille. Während der weiteren Kontrolle gestand der 36-jährige Mann aus Stadthagen, dass er keine Fahrerlaubnis besitzen würde und dass er im Vorfeld Drogen konsumiert hatte. Der Stadthäger musste die Polizeibeamten zur Dienststelle in der Vornhäger Straße begleiten. Dort wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Außerdem wurden Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell