Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Polizei kontrolliert Schrottsammler

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 25.03.2021, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen, gegen 13:20 Uhr, auf der Luisenstraße einen weißen Mercedes Sprinter mit britischem Kennzeichen. Der Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Rumänien, gab gegenüber den Polizisten an, dass er zusammen mit einem weiteren Mann von Tür zu Tür Metallabfälle sammeln würde. Auf Nachfrage der Beamten konnte er jedoch die dafür benötigte Reisegewerbekarte nicht vorweisen. Als sich die Polizeibeamten das Fahrzeug und den Laderaum näher anschauten, stellten sie zahlreiche Mängel in Bezug auf die Verkehrssicherheit fest. Beispielsweise war ein großer Teil der lichttechnischen Einrichtungen lediglich mit Klebeband vor dem Herabfallen gesichert worden. Außerdem lag der im Inneren des Laderaumes befindliche bereits gesammelte Schrott lose verteilt und war nicht gegen Verrutschen gesichert. Die Polizeibeamten untersagten dem Mann die weitere Ausübung seiner Tätigkeit und die Weiterfahrt mit dem Transporter. Außerdem leiteten sie mehrere Verfahren u.a. wegen des mangelnden technischen Zustandes des Pkw und der fehlenden Reisegewerbekarte gegen den Kontrollierten ein.

