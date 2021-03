Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unbekannte Täter beschädigen Pkw - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 29.03.2021, wurde in der Luisenstraße ein geparkter Pkw beschädigt. Der blaue Opel Astra mit Schaumburger Kennzeichen war dort gegen 10:00 Uhr von der 29-jährigen Halterin, in Höhe der Hausnummer 18, abgestellt worden. Als diese um 11:35 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie ein großes Loch in der hinteren linken Seitenscheibe. Außerdem war der Lack an einem der hinteren Radkästen und einem Teil des Hecks zerkratzt worden. Die Frau erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei in Stadthagen. Das Kommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter 05721/40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell