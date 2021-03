Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Diebstahl aus PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Von Freitag bis Montag, 26.03.2021 bis 29.03.2021, zerschlagen bislang unbekannte Täter die Seitenscheiben zweier KFZ im Stadtgebiet und durchsuchen diese nach Wertgegenständen. Aus einem Transporter, der an der Mindener Landstraße geparkt war, wurde eine geringe Bargeldsumme entwendet. In einem auf der Festwiese geparkten PKW wurden die Täter offensichtlich nicht fündig. Von Sonntag auf Montag, ca. 23.30 Uhr bis 06.45 Uhr wurde die Seitenscheibe eines "Am neuen Krug" geparkten PKW ebenfalls beschädigt und aus diesem eine Geldbörse entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter (05021) 97780 entgegen.

