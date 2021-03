Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - Osterappell Ihrer Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg appelliert an die Bürgerinnen und Bürger der Landkreise Nienburg und Schaumburg mit Blick auf das bevorstehende Osterwochenende sich eng an die aktuell gültigen Regelungen der Corona-Verordnung zu halten.

"Bislang hat sich der Großteil der Bevölkerung in den Landkreisen vorbildlich verhalten. Aber gerade über die Osterfeiertage gelten landesweite Ansammlungsverbote im öffentlichen Raum, alle Osterfeuer sind verboten. Wir werden deshalb zusätzliche Streifen durch hierfür extra abgestellte Kolleginnen und Kollegen durchführen", kündigt Mathias Schröder, Leiter der PI Nienburg/Schaumburg, an. "Schaumburg ist mittlerweile Hoch-Inzidenz-Gebiet und auch im Landkreis Nienburg steigen die Inzidenzwerte wieder an. Ich kann nur an alle appellieren, weiterhin umsichtig zu sein und dem Drang, gerade der jungen Menschen, sich zu treffen, zu widerstehen. Wir tragen hier eine gemeinsame Verantwortung. Und deswegen müssen wir als Polizei Verstößen konsequent nachgehen!", so Schröder weiter.

Am vergangenen Wochenende musste die Polizei Stolzenau mehrere Hinweise zu Corona-Partys überprüfen und leitete teilweise Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In Stadthagen waren die Beamten am Wochenende ebenfalls im Einsatz. Fünf Heranwachsende feierten Freitagnachmittag an der Mountainbike-Bahn an der Enzer Straße ihre Abi-Mottowoche. Am Samstag wurde zudem eine 15-köpfige Personengruppe auf dem Schulhof der Schule am Schlosspark angetroffen. Mehrere Personen entfernten sich bei Erblicken des Streifenwagens, vier Personen wurden jedoch im Nahbereich angetroffen.

