FW-MG: Folgenschwerer Unfall bei Tiefbauarbeiten

Mönchengladbach-Eicken, 14:26 Uhr, 12.08.2020, Bergstraße (ots)

Am Nachmittag wurde bei Tiefbauarbeiten im Bereich einer Baustelle auf der Bergstraße eine Stromleitung der NEW beschäftigt. Dabei kam es zu einem Lichtbogen und ein Tiefbauer wurde schwer verletzt. Er erlitt Verbrennungen 3 Grades. Einem Kollegen gelang es den Verletzten aus der Baugrube zu retten. Dabei kam es erneut zu einem Lichtbogen. Der schwer Verletze wurde durch den Notarzt behandelt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Sein Retter wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr abgesperrt. Die NEW konnte die Leitung stromlos schalten. Teile der Haushalte im Ortsteil Eicken waren für eine kurze Zeit ohne Strom.

Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- Rettungswache I (Neuwerk), zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Dieter Beckers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell