Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Jogger angegriffen, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein Jogger soll am Dienstagabend von drei bislang unbekannten Männern auf dem Gelände der Landesgartenschau im Bereich des dortigen Sees angegriffen worden sein. Laut Schilderung des 44-Jährigen soll einer des Trios gegen 21:15 Uhr versucht haben, ihm sein mitgeführtes Smartphone zu entreißen und habe ihm überdies seine Brille aus dem Gesicht geschlagen. Die Brille ging hierbei zu Bruch. Nachdem der Versuch gescheitert und der Sportler im Besitz seines Handys geblieben war, konnte er den Angreifern in Richtung Vogesenstraße entkommen. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Räubern blieb ohne den gewünschten Erfolg. Die Verdächtigen wurden allesamt mit südländischen Aussehen, circa 180 Zentimeter groß und kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Sie solle je ein gelbes, rotes und schwarzes Oberteil getragen haben. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 mit den Ermittlern der Kriminalpolizei in Verbindung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell