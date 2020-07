Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Jugendliche beweisen Zivilcourage - Fahrraddieb geht in Haft ++ Zeugen nach Waldbränden gesucht - Hinweise erbeten! ++ Handy geraubt ++ Miettoilette in Brand gesetzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.07.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Handy geraubt

Ein unbekannter Täter fuhr am 02.07.20, gegen 18.00 Uhr, einen Mann mit dem Fahrrad an und schlug ihn im Anschluss mit einem Schlagstock gegen ein Bein und ins Gesicht. Das Opfer konnte dem Täter den Schlagstock entreißen, ihm wurde jedoch das Smartphone geraubt. Der Täter und dessen Begleiter wurden wie folgt beschrieben:

Täter:

- männlich, - ca. 40 Jahre plus, - Typ "Alkoholiker", - normale Statur, - ca. 180 cm groß, - blonde, kurze Haare, - bekleidet mit einer gelben Jacke, - trug einen Rucksack und hatte eine 0,5 l Getränkedose sowie ein Fahrrad dabei.

Begleiter:

- männlich, - ca. 50 Jahre, - dick, - roch stark nach Alkohol, - wenige, kaputte Zähne im Mund, - Tätowierung am rechten Oberarm, - mit einem grauen T-Shirt bekleidet, - trug einen Rucksack in grau/ anthrazit, - hatte 0,5 l Dose in der Hand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche beweisen Zivilcourage - Fahrraddieb geht in Haft

Zwei Jugendliche haben am Donnerstagabend in der Haagestraße einen 36 Jahre alten Mann dabei beobachtet, der gerade gewaltsam das Schloss eines Fahrrades öffnen wollte. Als die Jungen im Alter von 14 bzw. 15 Jahren den Fahrraddieb am 02.07.20, gegen 20.40 Uhr, ansprachen, drohte dieser den Jugendlichen mit einem Hammer. Die von dem 14-Jährigen hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 36-Jährigen mit und führten ihn einer Justizvollzugsanstalt zu, da für ihn noch ein Haftbefehl bestand.

Lüneburg - Pkw beschädigt

In der Nacht zum 03.07.20 wurde ein BMW stark beschädigt, der in der Zeit von 22.30 bis 09.30 Uhr im Sültenweg abgestellt war. Unbekannte Täter zerkratzten den Lack den Pkw, liefen über das Fahrzeug, so dass Dellen entstanden und stahlen zwei Zierleisten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Bereits am 02.07.20, zwischen 22.35 und 22.40 Uhr, wurde im Moorweg ein VW und ein Audi beschädigt. Auch über diesen Pkw liefen Unbekannten bzw. fügten einem der Pkw Lackkratzer zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf mindestens mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Soderstorf - Einbruch in Kindergarten

Zwischen dem 02.07.20, 17.30 Uhr, und dem 03.07.20, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Straße Am Sportzentrum in einen Kindergarten ein. Die Täter beschädigten zwei Fenster und eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht und schließlich etwas Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Miettoilette in Brand gesetzt

Eine mobile Miettoilette, die in der Soltauer Straße aufgestellt war, wurde von unbekannten Tätern am 03.07.20, gegen 01.50 Uhr, in Brand gesteckt. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen bevor die Flammen auf umliegende Objekte übergreifen konnten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Alkoholeinfluss unterwegs

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 22 Jahre alten Skoda-Fahrers am 03.07.20, gegen 02.00 Uhr, im Sültenweg, stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Zeugen nach Waldbränden gesucht - Hinweise erbeten!

Nach zwei Waldbränden im Monat Juni im Bereich Lüchow - August-Kohrs-Straße und Kolborner Weg - sucht die Polizei mögliche Zeugen oder Hinweisgeber. Die Taten waren jeweils am Montag 08.06 und 29.06.2020, gegen 17:00 Uhr. Eine Brandursache konnte bisher nicht abschließend geklärt werden, jedoch scheidet eine natürliche Ursache weitestgehend aus. Es handelt sich um ein kleines Waldgebiet zwischen Kolborn und Lüchow. Angrenzend sind diverse Häuser. Die Ermittler gehen davon aus, dass möglicherweise dort Personen beobachtet wurden, die sich zu den jeweiligen Tatzeiten dort aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs - Marihuana bei Mitfahrern sichergestellt

Einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw stoppte die Polizei in den Abendstunden des 02.07.20 in der Jeetzeler Straße. Dabei kontrollierte die Polizei den jungen Mann gegen 20:30 Uhr auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest auf THC verlief positiv. Der 18-Jährige stritt den Konsum vehement ab. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt. Parallel stellten die Beamten bei zwei 16 und 18 Jahren alten Mitfahrerin eine Drogenbeeinflussung sowie jeweils eine geringen Menge Marihuana in einem Klemmleistenbeutel sowie unter dem Fahrersitz sicher. Entsprechende Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Hitzacker - Vandalismus auf Hofzufahrt

Mehrere LED-Solarlampen beschädigten Unbekannte in den Nachtstunden zum 03.07.20 auf einer Hofzufahrt in der Herzog-August-Straße. Parallel wurde ein Kfz-Kennzeichen abgerissen und eine Flagge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 180 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Gebäude

In das Gebäude des DRK in der Ripdorfer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 03.07.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude, durchsuchten dieses und machten vermutlich keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich, OT. Schafwedel - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallfluchten

Gleich zu zwei Verkehrsunfallfluchten kam es in den Nachmittagsstunden des 02.07.20 im Bereich Schafwedel. Gegen 15:00 Uhr musste eine 29 Jahre alte Fahrer eines Pkw Audi auf der Kreisstraße 63 in einer Kurve nach rechts in den Seitenstreifen ausweichen, da ein entgegenkommender Pkw - vermutlich grauer Mazda - zu weit links fuhr. Die 29-Jährige stieß gegen einen Leitpfosten, so dass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand. Der graue Mazda hielt gut 200 Meter später kurz an und fuhr dann weiter. Die Polizei ermittelt.

Gegen 16:00 Uhr stürzte dann ein 16-Jähriger Leichtkraftradfahrer auf dem Ortsverbindungsweg Schostorf - Schafwedel. Aufgrund eines entgegenkommenden vermutlich silbernen Pkw Ford musste der Jugendliche im Kurvenverlauf auf den unbefestigten Randbereich ausweichen und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei ermittelt. In beiden Fällen nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, Hinweise entgegen.

